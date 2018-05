Royal Windsor Horse Show: Cavalos da Coudelaria Monte da Tramagueira no pódio 13 Maio, 2018 22:29

Os garanhões Lusitanos Don Soberano Mt e Xique MT venceram este domingo, no Royal Windsor Horse Show em Inglaterra. Ambos os cavalos montados por Justine Armitage ganharam as suas classes (Inglesa e Parade) neste importante evento equestre.

Não é a primeira vez que os cavalos desta coudelaria alcançam resultados de topo. No passado, Soneto MT e o Zig Zag MT também venceram no Royal Windsor Show no ano transacto.

É mais uma vitória merecida e saborosa para esta coudelaria além-fronteiras, pela qualidade ímpar destes dois promissores garanhões lusitanos: DON SOBERANO MT e XIQUE MT, montados pela britânica Justine Armitage.

Resultados AQUI