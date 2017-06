Royal Ascot 2017: Onde a tradição ainda é o que era! (VÍDEO) 22 Junho, 2017 6:56

Já arrancou mais um temporada das famosas corridas de cavalos de Ascot, em Inglaterra, mais conhecidas pelos exuberantes chapéus das senhoras presentes. De 20 a 24 de Junho vai ser grande a afluência a Ascot.

Há muito que as corridas de Ascot se transformaram em algo mais do que um evento anual. Hoje em dia é quase que um tesouro nacional. Passaram-se mais de 300 anos desde que em 1711 a Rainha Ana decidiu organizar o Dia do Desporto. A moda sofreu grandes alterações ao longo dos anos, tendo-se chegado a algum exagero no que aos chapéus toca. Há sempre uma grande picardia especialmente entre as mulheres, na escolha do chapéu mais original.

Na cerimónia de abertura, a Rainha Isabell II e o príncipe Philip chegaram, como é tradição, numa carruagem puxada por cavalos. Seguiram-se os Duques de Cambridge e os condes de Wessex (o filho mais novo da rainha, príncipe Eduardo, e a mulher Sophie).

Enquanto a rainha escolheu um look verde-claro, Kate Middleton optou por um visual semelhante ao que levou no ano passado. Trata-se de um vestido de renda branco de Alexander McQueen, que combinou com um toucado elegante, sapatos de salto alto nude de Gianvito Rossi e uma carteira no mesmo tom.

Saiba que quanto maiores e mais extravagantes os chapéus, melhor. Até porque as regras são específicas e os adereços na cabeça obrigatórios. Não podem entrar senhoras com cabeças destapadas nem com toucados, a não ser que estes tenham uma base mínima de dez centímetros.

Quanto à roupa, elas não podem ir de alças finas, com joelhos e ombros à vista, decotes pronunciados ou a barriga amostra. Já houve quem fosse impedido de entrar no Recinto Real por não cumprir isso. Este ano, contudo, há uma novidade: é permitido macacões. O que mostra que as regras estão a acompanhar as tendências. No entanto ainda não foi encontrado nenhum look assim.

Os carros têm outro papel importante: é com a mala aberta e à sua frente que almoçam os convidados. Cada um traz a sua mesa, cadeiras e comem assim, como se estivessem a acampar na relva mas vestidos de gala.

Para entrar no Recinto Real, tem de se ser convidado pela família real britânica e tem de usar na roupa uma placa com o nome da pessoa.

Depois da corrida de cavalos, onde se assiste a tudo de pé ou sentado no relvado, há tempo para a animação musical.

A entrada a menores de 16 anos é interdita, excepto no último dia da ‘Ascot Racecourse’.