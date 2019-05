Rota Lusitana 2019: Manuel Borba Veiga venceu o GP e GP Especial 15 Maio, 2019 18:08

No terceiro e último internacional de 3* da Rota Lusitana, que decorreu nos dias 11 e 12 Maio, na Companhia das Lezírias, destaque para o cavaleiro português Manuel Borba Veiga com o Lusitano Ben Hur da Broa vencedor do Grande Prémio e G.P. Especial, tendo alcançado as médias finais de 68,978% e 69,915%. Este cavaleiro de Grande Prémio não participava em provas internacionais desde os Jogos Equestres Mundiais de Tryon (EUA) (12/09/2018) quando pontuou no GP 64,208%. Duarte Nogueira foi segundo classificado nos dois dias com Beirão, (67,587% e 68,596% e Ricardo Moura Tavares ocupou o terceiro lugar com Baluarte da Broa (64,152% e 66,563%).

No Prix St. Georges e Intermediária I, a vencedora foi Joanna Robinson com San Coco di Amore nos dois dias, conseguiu 70,147% e 69%.

Na categoria Children Team venceu Maria Benedita Couto Gonçalves com Handalusa (67,192%) no sábado. No domingo venceu a reprise Individual Luana Margarida Gomes com Destemido (61,572%.

Nos Young Riders, Martim Meneres com Guadiana Plus voltou a alcançar a melhor pontuação nas reprises Team e Individual dos sete participantes, 68.823% e 68,030%.

Resultados completos – AQUI