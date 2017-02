Romaria a cavalo Moita- Viana do Alentejo já tem datas 21 Fevereiro, 2017 17:37

Entre os dias 26 e 30 de abril centenas de romeiros oriundos de vários pontos do país voltam a cumprir a tradição ao participarem na XVII Romaria a Cavalo que liga os concelhos da Moita e Viana do Alentejo. A chegada a Viana do Alentejo está prevista para dia 29, ao final da tarde. O percurso de cerca de 150 quilómetros, durante 4 dias, é feito pela antiga canada real, mais conhecida por Estrada dos Espanhóis.

A Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo que integra as Câmaras da Moita e Viana do Alentejo, Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo está já a preparar mais uma edição do certame que traz todos os anos centenas de visitantes a Viana do Alentejo.

Para além da diversificada animação de rua que antecede a chegada da Romaria a Cavalo, iremos ter, como nos últimos anos, a Tenda Tradições com um programa cultural que assenta nas tradições locais e que engloba música, cante alentejano e dança.

Recorde-se que a Romaria a Cavalo foi retomada em 2001, após um interregno de mais de 70 anos, recuperando uma tradição em que os lavradores da Moita se deslocavam com os seus animais ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires para pedir proteção e boas colheitas.

Em 2011 a Romaria a Cavalo foi distinguida com o Prémio Mais Alentejo, na categoria “Mais Tradição” e, em 2013, com uma menção honrosa, na categoria eventos, dos Prémios “Turismo do Alentejo”.