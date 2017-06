Rodrigo Sampaio Peixoto sagra-se Campeão de Portugal de saltos de obstáculos 2017 26 Junho, 2017 9:28

Rodrigo Sampaio Peixoto de 32 anos, conquistou com Ra de Prin este domingo, a Medalha de Ouro no Campeonato de Portugal de Cavaleiro de Obstáculos que decorreu entre 22 e 25 de Junho na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa. Medalha de Prata para Norbert Ell e T-Quinta e o bronze para António Matos Almeida com Epicor da Gandarinha.

Foi na segunda jornada que Rodrigo Sampaio Peixoto (Nóbrega da Costa) conquistou a liderança do campeonato, sendo que para além dele, apenas Norbert Ell e T Quinta realizaram percursos sem qualquer derrube.

Neste domingo realizaram-se duas finais na Sociedade Hípica Portuguesa. Antecedeu a do CPCO a de Jovens Cavaleiros com Bernardo Ladeira (Dento) a subir ao primeiro lugar do pódio. Medalha de Prata para Tiago Carvalho Morais com Notre Dame.

O Campeão do escalão Amador foi conhecido na tarde de sábado. Manuel Gaspar de Barros venceu neste escalão com Dona do Paço e foi acompanhado no pódio por Rui Jorge Escudeiro com Hacienda VD Heffinck e Miguel Paiva com Normandy des Ifs.

Rafael Diniz Rocha montando Gee P foi o vencedor no sábado do Grande Premio do CSN-B que decorreu em paralelo ao CPCO. João Chuva em 2º lugar com António e em terceiro ficou classificado João Vicente Caldeira com Valco.

Os percursos dos Campeonatos foram assinados por Luís Xavier de Brito.

Confira os resultados completos AQUI