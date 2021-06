Rodrigo Giesteira Almeida a caminho de Estocolmo 16 Junho, 2021 13:54

Todas as atenções estão voltadas para os melhores cavaleiros do mundo que se dirigem à capital sueca para enfrentar a quinta etapa do Longines Global Champions Tour de 2021, este fim de semana, em Estocolmo.

De 18 de junho a 20 de junho, estes conjuntos de elite vão estar presentes no LGCT de Estocolmo no histórico Estádio Olímpico da cidade. A arena tem uma forte herança no desporto equestre que remonta a mais de 100 anos, incluindo os Jogos Olímpicos em 1912 e 1956 e os Jogos Equestres Mundiais no verão de 1990.

Os espectadores vão ver uma série de olímpicos em ação no recinto de classe mundial este fim-de-semana, incluindo o pentacampeão Ludger Beerbaum (GER). Outros grandes nomes internacionais – muitos dos quais agraciaram a etapa olímpica – incluem Scott Brash (GBR), Pius Schwizer (SUI), Edwina Tops-Alexander (AUS), Nayel Nassar (EGY), Denis Lynch (IRL), Marlon Zanotelli (BRA), Maikel van der Vleuten (NED), Leopold van Asten (NED), Geir Gulliksen (NOR), Ben Maher (GBR), Gregory Wathelet (BEL) e Daniel Deusser (GER).

No ranking global de 2021 da LGCT, o ex-vencedor do Grande Prémio LGCT de Estocolmo, Peder Fredricson (SWE), estará em posição privilegiada para alargar a sua liderança neste tour em casa.

Entre a galáxia de estrelas, vamos ter a participar do único representante português, Rodrigo Giesteira Alemeida, com os cavalos Delvaux e GB Celine.

Boa sorte Rodrigo!

Lista de participantes AQUI