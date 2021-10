Ricardo Sousa segunda vitória consecutiva com Powerful Sole em Espanha 13 Outubro, 2021 15:18

Segundo triunfo consecutivo de Powerful Sole (GB) (Sir Percy (IRE) x Pipper’s Ash (USA) por Royal Academy (USA) de 5 anos, no Prémio Mariano Hernández (1600m) propriedade da Quadra Tinerfe, montado pelo jóquei luso Ricardo Sousa que atravessa um grande momento de forma ao bater por quase quatro corpos de vantagem Tazones montado por N.Saccu esta terça-feira no Hipodromo de La Zarzuela em Madrid.

Borja Fayos com Muguetajarra que liderava a corrida, teve que se conformar com a terceira posição a um corpo e meio do segundo classificado, sendo quarto Unamuno montado por V. Alonso.

No domingo (10) Ricardo Sousa registou mais uma vitória com Xay Xay no Prémio Cria Nacional (1.400m) numa prova que reuniu 10 poldros nacionais de dois anos. Foi uma corrida muito rápida, ganha com facilidade por este exemplar da Quadra Mora – Figueroa Hermanos por três corpos e meio de vantagem sobre Calcas e Nepomuk que foi terceiro a meio corpo do segundo classificado.

Resultados AQUI