Resultados dos Critérios de Cavalos Novos (VÍDEO)

As Finais dos Critérios para os cavalos de quatro, três e cinco anos decorreram neste domingo no Hipódromo Paris-Vincennes, perante uma multidão que encheu as arquibancadas e o asfalto durante toda a tarde.

No Critério para cavalos de 4 anos (Gr. I, prémio de 300.000€), com 17 participantes disputando a distância de 2850 metros, venceu «Josh Power», conduzido por Sebastien Ernault, proprietário da Ecurie BG Trot e criado por J.P. Mary. Esta foi a terceira vitória na carreira deste poldro em 29 corridas que agora acumula 349.330€ em ganhos. «Just A Gigolo» ficou em segundo lugar conduzido por Franck Nivard, enquanto «Just Love You» terminou em terceiro com o driver Alexandre Abrivard.

15 participantes alinharam no Critério para poldros de 3 anos (2.700 metros). Venceu «Krack Time Atou» conduzido por Philippe Ploquin. Esta foi a quarta vitória na carreira deste poldro em 18 corridas, que totaliza 291.600€ em ganhos.

«King Opera» ficou em segundo lugar com o driver Eric Raffin no comando e «Koctel de Dain» terminou em terceiro conduzido por David Thomain.

«Idao de Tillard» com Clement Duvaldestin no comando, foi o vencedor do Critério para cavalos de 5 anos. Idao, sob forte pressão fez o suficiente para vencer esta final. Este cavalo contabiliza agora 24 vitórias na sua carreira em 34 corridas, acumulando 1.258.430€ em ganhos.

«Inmarosa» conduzido por L.C. Abreivard foi segundo classificado, enquanto «A Dollarmaker» terminou em terceiro sob o comando de Eric Raffin.

