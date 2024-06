Resultados do 3º Festival e Campeonato de Espanha do Cavalo Puro-Sangue Lusitano

A 3ª edição do Festival e Campeonato de Espanha do Cavalo Puro-Sangue Lusitano, organizada pela Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro-Sangue Lusitano (AEPSL), decorreu entre os dias 6 e 8 de junho em Badajoz. Este festival contou com a participação de mais de uma centena de cavalos de Espanha e Portugal nas provas de ensino e morfologia. O júri das provas de modelo e andamentos foi composto por Nuno Santos Pereira, presidente, assistido por Rui Almeida.

Pelo segundo ano consecutivo, o Lusitano «Nório» (Rouxinol x Sisuda, por Hostil), do criador João Pedro Rodrigues e propriedade da R&H Lusitanos Lda., montado por Sebastião Ferreira Pinto, foi eleito Campeão Macho das classes montadas.

“Rose das Lanternas”, do criador e proprietário Quinta das Lanternas, apresentada por José Miguel Barbosa, recebeu a medalha de ouro das classes à mão pelo segundo ano consecutivo, enquanto o poldro de 1 ano “Trono d Arcos”, do criador e proprietário Lusitanos Corchete, apresentado à mão por Carlos Rodrigues Ramalhete, foi premiado como Campeão Macho das classes à mão.

Os resultados ficaram assim ordenados:

FÊMEAS

Classe I – 1 Ano

1º- «TEQUILLA DO RAMALHETE» apresentada por Carlos Rodrigues Ramalhete – Criador e proprietário Manuel Joaquim da Costa Rodrigues – Medalha de Ouro

2º- «TAVIRA DO LUAR» apresentada por José Miguel, criador e proprietário Coudelaria Do Luar – Medalha de Ouro

3º- «TIJUANA DO VENTO» apresentada por João Claudio Almeida de Oliveira. Criada por Michelle Rosa Santos – Propriedade de Claudia Santos Cruz e Michelle Rosa Santos – Medalha de Prata.

Classe II – 2 Anos

1º- «SALMOURA CABANÕES» apresentada por João Claudio Almeida de Oliveira. Propriedade e criada por Carla Maria da Silva Vicente Da Costa – Medalha de Prata

2º- «SIESTA JCL» apresentada por Nataniel Pereira, criador e proprietário Coudelaria JCL – Medalha de Prata

3º- «SANLÚCAR» apresentada por Javier Monge, criador e proprietário Aaron Peña de Explotaciones La Catalina SL.

Classe III – 3 Anos

1º- «ROSE DAS LANTERNAS» égua apresentada por José Miguel Matilde Barbosa. Criador e propriedade da Quinta das Lanternas – Medalha de Ouro

2º- «RANIA DO VENTO» apresentada por João Claudio Almeida de Oliveira. Criador: Michelle Rosa Santos e propriedade de Premiumspot, LDA. – Medalha de Prata

3º- «RECHULA -K» apresentada por Antonio Panduro, propriedade de Agrícola Santo Patriarca.

Classe IV – Éguas Afilhadas

1º- «ALFAMA» apresentada por José Miguel Matilde. Propriedade de Fortunna Lusitanos – Medalha de Ouro

2º- «ODISEA MORGADO (SPA)» apresentada por Antonio Panduro. Propriedade de José Manuel Ponce de Coudelaria Morgado.

3º- «NINFA» apresentada por José Miguel Matilde. Propriedade de Fortunna Lusitanos / Investfortunna LDA.

Classe V – Éguas Montadas.

1º- «QUEQUE DO LAGAR» apresentada por Carlos Ramalhete Rodrigues. Criador e prorietário Manuel Teixeira.

2º- «OLÍMPICA DE MERINO» égua pertencente à Ganadería Hermanos Merino -Mariano Delgado. Montada por Vasco Ribeiro de Almeida Laranjeira.

3º- «QUERELA» apresentada por Pablo Gómez. Criador: João Pedro Dias Graça Rodrigues. Propriedade de Pablo Gómez de la Calle.

MACHOS

Classe I – 1 Anos

1º «Trono d Arcos» apresentado por Carlos Rodrigues Ramalhete, do criador e proprietário Lusitanos José Corchete – Medalha de Ouro – Campeão Macho das classes à mão.

2º «Tintoretto do Vento» apresentado por João Claudio Almeida de Oliveira. Criador Michelle Rosa Santos e Propriedade de Premiumspot, LDA. – Medalha de Ouro (Vídeo).

N.B. Aguardamos a receção dos resultados completos.

