Resultados da 1ª Jornada – Taça de Portugal de Dressage 2024

Vale de Ferreiros, Agro-Turismo, Lda. recebeu no fim-de-semana, a abertura da Taça de Portugal de Dressage (TPD), juntamente com a estreia da primeira jornada Troféu Dressage Póneis e um CDR, com a participação de cerca de 65 talentosos atletas.

Na categoria Intermediária II, onde competiram três conjuntos, Daniel Pinto venceu nos dois dias, montando «Licor da Tula» com as pontuações de 69,853% no sábado e 68,530% no domingo.

No Prix St. Georges, com 11 participantes, Nicole Silva (Funji) e Mafalda Galiza Mendes (Nico das Arcas) partilharam o primeiro lugar do pódio com uma pontuação de 69,461% no sábado, enquanto no domingo a honra foi para Mafalda Galiza Mendes e «Nico das Arcas», com uma pontuação ainda mais elevada, atingindo 71,324%.

Destacando-se na reprise Preliminar I, Nuno Chaves de Almeida e “Princeton” brilharam no sábado ultrapassando a marca dos 70% conseguindo a pontuação final de 74,102%. No domingo venceu a reprise, Mafalda Galiza Mendes com Quiebro das Arcas (73,526%).

O júri foi composto por Jorge Pereira (presidente), Carlos Lopes, Bruno Caseirão, Armindo Caixinha e Michelle Rosa Santos.

Marque na sua agenda: de 12 a 14 de abril, Vale de Ferreiros, Agro-Turismo, Lda, em Abrantes, será o palco do terceiro CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, como parte do emocionante programa da Rota Lusitana 2024.

