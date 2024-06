Resultados: 6ª Jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope e Rankings

O Hipódromo Municipal da Maia recebeu no sábado, 25 de maio, a sexta jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope.

O evento foi organizado pelo Centro Equestre da Maia, com o apoio da Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG), da Câmara Municipal da Maia e da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura.

Foram disputadas 11 mangas divididas entre as modalidades de Trote Atrelado, Galope e Póneis.

Na modalidade de Galope, na prova reservada a cavalos nascidos em Portugal, o vencedor foi «Poket Boy» da Quadra Quinta das Figueiras, montado pelo jóquei Filipe Vaz.

O Prémio Jockey Club Espanhol (PSI Galope 2000m) foi conquistado por «Peter de Hooch» da Quadra Maia Lidador, com o jóquei Ricardo Sousa. «Amazing Cool» da Quadra Supermercados Cardoso com a monta de Nelson Santos que ficou em segundo lugar nesta prova, lidera provisoriamente o Ranking de Galope.

No Trote Atrelado, na prova de 2.400 metros, «Don Tresor» da Quadra Mustang, conduzido pelo driver António Bessa, brilhou ao alcançar a sua quinta vitória no campeonato. «Don Tresor» lidera provisoriamente o ranking com 258 pontos.

Na prova de garranos, o vencedor foi «Fidalgo» da Quadra Nature Horse, com a monta da jóquei Vitória Guimarães.

