Resultados – 2ª Jornada do Troféu APSL de Equitação de Trabalho 2020 28 Setembro, 2020 20:35

A Golegã recebeu no passado fim-de-semana, a segunda jornada a contar para o Troféu APSL de Equitação de Trabalho 2020, que reuniu 41 conjuntos nos escalões Debutantes, Sub 16, Sub 20, Consagrados e Masters.

Este troféu instituído pela APSL é composto por 3 provas, sendo que a classificação do Troféu é a resultante do somatório dos pontos obtidos pelos conjuntos em cada jornada, sendo esses pontos atribuídos de modo idêntico ao das jornadas do Campeonato Nacional.

De acordo com o ranking actual do troféu, Gilberto Filipe lidera nos escalões Debutantes e Masters; Nicole Silva nos Sub 16; João Barbosa nos Sub 20 e Mafalda Galiza Mendes nos Consagrados.

Escalão Debutantes – 18 participantes

No escalão mais participado, o de Cavalos Debutantes, o triunfo foi Gilberto File com Luar da Caniceira (55pts), venceu na dressage e maneabilidade e foi 2º classificado na prova de velocidade. Eduardo Almeida com Lutador foi 2º classificado (46pts) enquanto Bruno Pica da Conceição com Istambul completou o pódio com 41 pontos.

Escalão Sub 16 – 7 participantes

Neste escalão, Nicole Silva voltou a repetir a dobradinha, ficando em primeiro com Habil de Sena (22pts) e em segundo com Endiabrado (20pts). Afonso Resina Antunes foi terceiro classificado com Importante da Broa (14pts). terceiro ficou classificada Leonor Almeida com Feitor da Quinta da Torre (15pts).

Escalão Sub 20 – 8 participantes

Neste escalão, o vencedor foi João Barbosa com Hobby que conseguiu o total de 25 pontos. Carolina Lopes Rodrigues foi segunda classificada com Estoiro da Foz (24pts) e Gonçalo Filipe Morais ocupou o terceiro lugar com Estoque (19 pts).

Consagrados – 6 participantes

Nos Consagrados, Mafalda Galiza Mendes voltou a vencer com Isco (16pts). Gilberto Filipe em segundo com Irânio da Ferraria (14 pts) e João Bento em terceiro com Israel (12pts).

Masters – 2 participantes

No escalão Masters, apenas com dois participantes, o vencedor foi Gilberto Filipe com Zinque das Lezírias (7pts) enquanto Eduardo Almeida com Zirco ficou em segundo lugar com 5 pontos.

O Júri desta jornada foi composto por, Filipe Trindade; Mario Pimentel; Nuno Batista; Ricardo Moura Tavares.

A 3ª e última jornada deste Troféu vai realizar-se-á nos dias 10 e 11 de Outubro, na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

Resultados completos AQUI

Ranking