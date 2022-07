«Requinte» eleito Campeão dos Campeões em Ponte Lima

A 14.ª edição da Feira do Cavalo de Ponte Lima, que decorreu de 7 a 10 de Julho na Expolima, consagrou no sábado como campeão dos campeões e campeão macho, o poldro de «Requinte» (Riopele x Laidy por Violino) do criador e proprietário, Filipe José Fernandes Sousa apresentado por Carlos Rodrigues Ramalhete, que recebeu o prémio para o Melhor Apresentador.

Francisco Bessa de Carvalho (Coudelaria Lusitanos d’Atela) foi eleito o “Melhor Criador 2022”.

O Concurso de Modelo e Andamento distinguiu o Cavalo Lusitano em duas categorias Prova de Machos e Prova de Fêmeas. O Campeão Macho foi o poldro «Requinte» de 1 ano (Riopele x Laidy por Violino), do criador e proprietário, Filipe José Fernandes Sousa, sendo o título de Campeã Fêmea atribuído à poldra de 1 ano «Roma da Salgueirinha» (Jasmim Plus x Esperada por Ulpiano) do criador e proprietário João Sousa Faustino.

CAMPEÕES CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS:

Campeão dos Campeões

Requinte (Riopele x Laidy por Violino)

Criador e Proprietário: FILIPE JOSE FERNANDES SOUSA

Apresentador: Carlos Ramalhete

Campeã Fêmea

Roma da Salgueirinha (Jasmim Plus x Esperada por Ulpiano)

Criador e Proprietário: João Sousa Faustino

Melhor Criador

Coudelaria Lusitanos D’Atela

Melhor Apresentador

Carlos Rodrigues Ramalhete.

Resultados Fêmeas

Resultados Machos

