Relação veterinário-tutor impacta bem-estar e saúde dos cavalos mais idosos

De acordo com um estudo realizado no Reino Unido, a forma como os veterinários e os tutores interagem tem um impacto significativo nos cuidados e na saúde dos cavalos em idades avançadas.

O estudo, que se realizou de 2019 a 2022, utilizou métodos qualitativos para analisar as experiências de tutores e veterinários em relação à saúde dos cavalos mais idosos, tendo concluído que as interações entre veterinários e tutores são fundamentais para o cuidado eficaz de cavalos mais velhos.

Isto porque os tutores passam por um processo contínuo de avaliação e tomada de decisão relativamente à saúde dos seus cavalos à medida que convivem e cuidam dos seus animais, levando a que identifiquem problemas de saúde que, eventualmente, se tornam em preocupações veterinárias.

“Os veterinários desempenham um papel crucial, pois a sua visão experiente no que toca à saúde dos cavalos mais idosos influencia as decisões sobre os cuidados a ter. Os veterinários devem ser capazes de interpretar, dar atenção e tratar os problemas levantados pelos tutores, que dependem da sua experiência e conhecimento especializado para tratar os seus animais”, lê-se no estudo.

Além disso, a análise também destaca que o sentido de importância que os tutores sentem durante as interações com os veterinários afeta significativamente a adoção do aconselhamento médico e a continuidade dos cuidados veterinários.

Desta forma, proprietários que se sentem ouvidos e valorizados tendem a seguir mais de perto as recomendações veterinárias, melhorando assim a saúde e o bem-estar dos seus cavalos em idade avançada.

As preocupações veterinárias são formadas e são contextualizadas através da interação constante entre os tutores e os seus cavalos, enfatiza a análise de investigadores britânicos, que adianta também a necessidade em continuar a investigar como as interações entre veterinários e tutores afetam o cuidado a longo prazo de cavalos mais velhos.

Fonte: Raquel Murgeira in Veterinária Atual