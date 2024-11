Ranking Mundial de Dressage FEI – Cavalos: Mount St John Freestyle alcança o topo

Após um impressionante salto de 51 posições, a égua da dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour, Mount St John Freestyle, assume a liderança do ranking, com 2.032 pontos publicado para o período de 01/03/2024 a 31/10/2024. Wendy de Fontaine da alemã Isabell Werth passa agora para a segunda posição com 1.982 pontos, enquanto Glamourdale da britânica Charlotte Fry (1.941 pontos), Hermes N.O.P. da holandesa Dinja van Liere (1.816 pontos) e Fame do britânico Carl Hester (1.806 pontos) recuam uma posição cada um, completando os cinco primeiros lugares.

No panorama do ranking mundial de cavalos de dressage, destacam-se os lusitanos: Gladiador do Lis, montado pelo espanhol Juan António Garcia Mena, ocupa a 60ª posição com 1.240 pontos; Imperador dos Cedros, da luxemburguesa Fie Christine Skarsoe, está em 71º com 1.307 pontos; e Euclides Mor, montado pelo espanhol Juan Antonio Jimenez Cobo, alcança o 77º lugar com 1.290 pontos.

Outro destaque entre as raças portuguesas é o Guapo, garanhão Português de Desporto (APCRS) da polaca Katarzyna Milczarek, que entra no top 100 ao subir para a 96ª posição com 1.242 pontos.

Resultados AQUI