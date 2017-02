Raid Reguengos de Monsaraz: Miguel Brasão, de 13 anos conquista o CEI2* 20 Fevereiro, 2017 12:25

O Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz recebeu este sábado, pelas 8h00 dois raides internacionais e dois nacionais organizados pela escola de equitação EquiReguengos que contou com a participação de cerca de 30 conjuntos de Portugal, Espanha, França, Brasil e Estónia.

O elvense Miguel Brasão, de 13 anos, dominou o CEI2* com Espora, percorrendo os 120kms em 6 horas, 15 minutos e 58 segundos (06:15:58), a uma velocidade média de 19,151km/h. Em segundo lugar ficou classificada a espanhola Ledesma Feliu com Face (06:15.59) seguida do seu compatriota Bernat Casals Forés que fechou o pódio com Ugolin de Parical (06:18:40).

Classificaram-se ainda os seguintes conjuntos nacionais: 5º Ana Barbas / Fuica; 6º Ricardo Relvas Batista / Email da Camoeira; 7º António Costa / Cadiz da Aparica; 8º Gabriela Carvalho Moreira / Montalban Endurance; 9º Paulo Branco / Uva du Cambout e em 10º Francisco Cabral / E-Azambuja.

Os portugueses dominaram o CEI* de 80km, pertencendo o triunfo a Ana Margarida Candido Costa montando Andorinha. António Brás Moura foi segundo classificado com Equador enquanto João Pedro Rodrigues com Eta conquistou o terceiro lugar.

Paralelamente realizaram-se duas provas nacionais. Na prova de Promoção (80kms) venceu João José Nunes com Forcado Hospital. Nesta prova subiram ao pódio os portugueses João Mexia Almeida com Bolota dos Condes e Rui Lanternas com Pituja JS em segundo e terceiro lugares respectivamente. Nuno Silva com Shakira ganhou o CEP (40kms).

