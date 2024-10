«Queen Plus» eleita Campeã dos Campeões – Dressage Plus Melhor Coudelaria em Córdoba

O prestigiado Campeonato da Europa do Cavalo Puro Sangue Lusitano chegou ao fim, deixando uma marca indelével no mundo equestre. Realizado no imponente cenário das Cavalariças Reais de Córdoba, o evento reuniu os mais destacados exemplares da raça, acompanhados pelas coudelarias mais conceituadas e cavaleiros de renome internacional.

O campeonato foi, sem dúvida, um verdadeiro banquete para os entusiastas da equitação, reafirmando Córdoba como um autêntico epicentro da excelência equestre.

A grande estrela do evento foi a égua Queen Plus (Jasmim Plus x Las Vegas Plus por Escorial), da coudelaria Dressage Plus, coroada Campeã dos Campeões. Com apenas 4 anos, Queen Plus deslumbrou ao conquistar os títulos de Campeã da Europa à Mão e Égua Campeã da Europa, sob a apresentação de Ricardo Moura Tavares. Este desempenho excecional consolidou-a como uma das mais promissoras representantes da raça. Além disso, a Dressage Plus foi também distinguida como a Melhor Coudelaria, consolidando a sua posição de destaque.

Na categoria de machos, os juízes internacionais Orpheu Ávila e Rui Almeida enfrentaram o árduo desafio de selecionar os melhores exemplares. Na competição de poldros à mão, Tintoretto do Vento (Escorial x Gitana SS por Almansor), apresentado por João Oliveira, da criadora Michelle Rosa Santos e propriedade da Premiumspot, venceu entre os poldros de 1 ano. Já na categoria de poldros de 2 anos, o vencedor foi Sinay da Videira. Na categoria de machos de 3 anos, Romeu Plus (Escorial x Ivana Plus por Peralta Pinha), apresentado por Ricardo Moura Tavares, sagrou-se vencedor, sendo eleito Campeão da Europa à Mão.

Luft (Fantasma x Dhana por Hostil), um exemplar de 9 anos da Coudelaria Quinta da Carvoeira, de propriedade de Rui Pedro Matos e Rui Batista, montado por Ricardo Batista, foi consagrado Campeão da Europa na categoria de machos montados, conquistando também o título da melhor classe de todos os machos.

Este campeonato não só celebrou a beleza e o talento dos cavalos Puro Sangue Lusitano, mas também prestou uma homenagem ao esforço incansável de criadores e cavaleiros que, com paixão e dedicação, mantêm viva a grandeza desta raça lendária.

Resultados completos AQUI