Puro sangue lusitano com forte presença na ALFAGRI 9 Julho, 2017 18:23

O cavalo puro sangue lusitano vai estar em destaque na primeira ALFAGRI, a feira equestre e agrícola de Alpalhão, que vai decorrer de 14 a 16 de Julho no largo do Calvário, naquela freguesia do concelho de Nisa.

O certame é organizado por Alcina Batista e António José Batista, promotores do evento com um sonho comum, devolver a Alpalhão o dinamismo de outros tempos.

Segundo António José Batista, a ALFAGRI marca a diferença pela vasta área de expositores de equinos, com a presença de diversas coudelarias portuguesas e da raia espanhola.

A feira vai contar também com a presença das colectividades do concelho de Nisa e pretende tornar-se, em próximas edições, num evento de referência a nível nacional.

António José Batista referiu ainda que a organização do certame não foi fácil mas, apesar dos muitos entraves, a ALFAGRI já ganhou forma e vai acontecer.

Alcina Batista espera que a feira se revele um sucesso e destacou que, para alem dos expositores de gado e maquinaria agrícola, haverá também demonstrações com cavalos, tasquinhas com gastronomia do concelho, um restaurante, exposição de artesanato e animação musical.

A ALFAGRI foi apresentada, esta sexta-feira, no hotel Monte Filipe em Alpalhão. Tem o apoio da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a nível da logística conta com as Câmaras Municipais de Monforte, Arronches, Castelo de Vide, Nisa e junta de freguesia de Alpalhão.