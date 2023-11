A FEP à semelhança do procedimento utilizado nos anos anteriores, torna publica a “A Proposta de Alteração do Regulamento de Dressage para 2024”, com as alterações devidamente identificadas com “track-changes” (a vermelho).

As principais alterações estão relacionadas com:

A utilização facultativa de esporas em todas as Provas/Competições (art. 443.);

As Competições de Dressage Regionais, quando julgadas por 2 juízes são consideradas qualificativas para o Campeonato Open (Anexo B);

Forma de pontuação dos Campeonatos Regionais de Dressage (Anexo C);

Introdução de uma Prova de Grande Prémio destinada a Cavalos Novos (8 ou mais anos), no circuito Taça de Portugal e Campeonato Open;

Revisão da Prova de Dressage Média 2, nos exercícios 15 a 23.

A proposta agora apresentada será objeto de análise e discussão, em reuniões on-line a realizar nos dias 27 , 28 e 29 de Novembro, pelas 19:30h, com os Oficiais FEP, Atletas e Comissões Organizadoras, respetivamente.

Qualquer questão ou sugestão referente à presente Proposta, pode também ser enviada por e-mail para rita.moura@fep.pt até ao dia 29 de Novembro.