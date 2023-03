Projecto Internacional de Atrelagem

O projeto internacional desenvolvido pelo CAN em parceria com a Federação Equestre Portuguesa, que têm como objetivo a participação de uma equipa Portuguesa no Campeonato Europeu que se realiza na Suécia em julho de 2024.

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, os Jovens atletas do Clube de Atrelagem do Norte estiveram concentrados no Centro de Alto Rendimento Equestre na Vila da Golegã.

Sob a orientação de Jorge Baixo e com especial incidência na prova de ensino e na prova de Cones, decorreu a primeira secção do “Projeto Internacional de Atrelagem” visando a preparação dos três atletas para a apresentação da equipa Portuguesa no CAI 2* e 3* em Selestat que se realiza em França no decorrer do mês de abril.

A preparação da equipa continuará com treinos agendado para próximo mês de abril.