Projecto de Cavalos Jovens Lusitanos de Ensino 2019 16 Dezembro, 2018 11:25

Depois do excelente resultado obtido com o Projecto de Cavalos Novos no Ensino que está a decorrer desde Janeiro deste ano, promovido pela APSL com o apoio da FEP, a APSL pretende manter a iniciativa no próximo ano.

Para tal irão manter os 12 conjuntos que durante este ano de 2018 mostraram mais capacidade, interesse e possibilidades de evolução, e abrirá o Projecto conforme estava previsto, para novas inscrições que decorrerão na Golegã, nos dia 25, 26 e 27 de Janeiro.

As inscrições deverão ser feitas para a APSL até ao dia 18 de Janeiro.

Linhas orientadores do Projecto AQUI