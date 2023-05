Prix d’Hédouville: «Haya Zark» regressa às vitórias

«Haya Zark» regressou às vitórias no Prix d’Hédouville (Grupo III) para cavalos inteiros, castrados e éguas de 4 anos ou mais, numa corrida de 2400 metros no Hipódromo de Longchamp, em Paris, esta segunda-feira. Treinado por Adrien Fouassier e vencedor do Prix Exbury em março, «Haya Zark» partiu como favorito entre os seis participantes num terreno considerado pesado.

Depois de deixar o detentor do título «Mutabahi» liderar durante algum tempo, «Haya Zark» ultrapassou pelo lado de dentro e lutou pela vitória nos últimos 200 metros com outro favorito, «Kertez», treinado por André Fabre e que também estava bem posicionado. Após uma bela disputa entre os dois, o poldro de 4 anos dominou com segurança o castrado de 5 anos que ficou em segundo lugar.

Com um estilo mais paciente, «Know Thyself» garantiu o terceiro lugar nos últimos 100 metros, deixando o quarto lugar para «Or Gris». Com sua vitória impressionante, «Haya Zark» confirmou a sua posição como um dos cavalos mais fortes da competição.

Resultados