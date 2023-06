Prix de La Coupe: «West Wind Blows» brilha em ParisLongchamp (VÍDEO)

«West Wind Blows» de 4 anos, venceu no domingo (11) a sua segunda corrida de Grupo, no Hipódromo de ParisLongchamp durante a Taça – Fundação Claude Pompidou.

Como o nome indica, este cavalo treinado por Simon & Ed Crisford, é filho da incrível égua «West Wind», que foi a primeira vencedora “clássica” treinada por Henri-Alex Pantall. «West Wind Blows» (Teofilo), propriedade de Abdulla Al Mansoori, depois de correr em segundo lugar atrás de «Pride of America» (American Post), assumiu facilmente a liderança a 300 metros da linha de chegada, distanciando-se para vencer por 1 comprimento e 3/4 «Hooking» (Lope de Vega), que teve um final notável vindo de fora, acabando por conquistar a segunda posição.

Treinados por Fabrice Chappet, «Plesant Jane» (Pivotal) e «Machete» (Myboycharlie) conquistaram o terceiro e o quarto lugares, respectivamente, à frente do atual campeão, Monty (Motivator).

«West Wind Blows» é o melhor produto de sua mãe, «West Wind» (Machiavellian), que teve uma carreira brilhante com Henri-Alex Pantall. Propriedade do Sheik Mohammed Al Maktoum alcançou a primeira vitória de Grupo 1 – e a primeira vitória “clássica”! – para o treinador Henri-Alex Pantall de Beaupréau quando venceu o Prix de Diane, em Chantilly, em 2007. «West Wind» foi montada pela primeira vez por Frankie Dettori, que se tornou no primeiro jóquei a vencer no mesmo ano o Derby de Epsom (com Authorized), o Jockey Club (com Lawman) e o Prix de Diane! Terceira colocada nos Pretty Polly Stakes (Gr.1) em Curragh e depois segunda colocada no Prix Vermeille (Gr.1), West Wind foi transferida para os cuidados de Saeed Bin Suroor para desfrutar de uma merecida reforma.

