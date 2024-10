Pré-seleção dos garanhões Westfalen (dressage) começa esta quarta-feira

Pela primeira vez, não haverá transmissão ao vivo durante os dias de pré-seleção dos garanhões Westfalen, que decorrerão de quarta-feira, 16 de outubro, a sexta-feira, 18 de outubro.

A principal aprovação (licensing) acontecerá em Münster-Handorf, nos dias 1 e 2 de dezembro, com foco nos garanhões de dressage.

Os garanhões Westfalen estão entre os mais prestigiados do mundo equino. Jovens garanhões promissores na Alemanha enfrentam um rigoroso processo de seleção para conquistar a oportunidade de ingressar nos livros de reprodutores.

Estes candidatos iniciam a sua preparação aos dois anos de idade, competindo por um lugar no prestigiado evento de aprovação de garanhões, realizado em novembro, em Münster. As pré-seleções ocorrem em várias regiões, e os melhores garanhões são escolhidos para participar no principal evento de outono. Exames veterinários e radiografias reduzem ainda mais o número de candidatos, até que cerca de 80 jovens garanhões sejam selecionados.

