Portugueses além-fronteiras este fim-de-semana

Esta semana são 8 os cavaleiros portugueses que vão representar a bandeira das quinas.

Ensino:

Harthill (GBR), 11/06 a 13/06/2019;

CDI3*:

Luis Principe com R.S.RAPHAEL

Saltos de Obstáculos:

Stockholm City (SWE), 13/06 a 16/06/2019:

CSI5*:

Luciana Diniz com CAMARGO 2 e ICARUS

Harthill (GBR), 11/06 a 16/06/2019:

CSI2*:

Molly Hughes Bravo com HHS TORONTO

CSIAm-A:

Molly Hughes Bravo com FRYBALIA SMH

Bonheiden (BEL), 13/06 a 16/06/2019:

CSI2*:

Francisco Rocha com BRIDGE DE RIVERLAND

Francisco Rocha com C BERRIZ Z

Francisco Rocha com KIPLING VAN ‘ T HAGENHOF

Francisco Rocha com LANZAROTE DE MUZE

Deauville (FRA), 13/06 a 16/06/2019:

CSI1*:

Bruno Miguel Pereirinha com CASSIDAM

Carlota Tomás Pires com FOR YOU 44

Carlota Tomás Pires com HARMONY DO CASAL

Duarte Romão com COOPER Z

CSI2*:

Duarte Romão com EDESA’S KZOOM VAN DE WITTEMOERE

Duarte romão com G-CARTER-HBF

Bruno Miguel Pereirinha com CAPTAIN SPARROW

Kronenberg (NED), 13/06 a 16/06/2019:

CSI1*:

Salvador Fonseca Ferreira com COCA COLA Z

Salvador Fonseca Ferreira com ESCADA