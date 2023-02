Portugal conquista Bronze no Campeonato do Mundo em Butheeb (VÍDEO)

Excelente prestação da equipa portuguesa constituída por Leonor Moreira (Sprit de Crouz), Ana Margarida Costa (Vulcane de Crouz), Ana Barbas (Dormanne de la Gesse), Lourenço Aragão (Figo) e Pedro Godinho (Alto de Traclin), ao conquistar neste sábado (25) a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Raides de Séniores 2022 em Butheeb, Emirados Árabes Unidos (30 :25:45 no tempo total), tendo terminado atrás do Bahrain (25:27:25) e da França (28:59:33), ouro e prata, respetivamente.

Em termos individuais a melhor prestação nacional, foi de Leonor Moreira ao alcançar o 7º lugar. Montando Spirit de Crouz de 17 anos, Leonor completou os 160km (CEI3*) em 09:17:20 a uma média de 17,225km/h. Ana Margarida Costa com Vulcane de Crouz terminou terminou em 25º (10:34:12 média 15,137km) e Ana Barbas com Dormanne de la Gesse ficou classificada em 26º lugar (10:34:13 média 15,137km).

HH SH Nasser Bin Hamad Al Khalifa do Bahrain conquistou o ouro individual (21,023 km/h; 07:36:39) com Darco La Majorie. A prata foi para Salem Hamad Saeed Malhouf Al Ketbi dos Emirados Árabes Unidos com Hala (20,314 km/h; 07:52:35) e o bronze para o espanhol Jaume Ponte Dash com Echo Falls (20,194 km/h; 07:55 :23).

Participaram neste Campeonato do Mundo de Raides 120 conjuntos em representação de 36 países.

