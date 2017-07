Ponte de Lima: Feira do Cavalo recebe a 4º Jornada do Combinado de Maratona 3 Julho, 2017 17:25

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima, em colaboração com Clube de Atrelagem do Norte e da Federação Equestre Portuguesa, vai realizar, este domingo 9 de Julho pelas 17h00, a quarta jornada do Combinado de Maratona a contar para o Campeonato Regional do Norte, de apuramento para o Campeonato Nacional.

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 7 de Julho através do site da FEP.

CONFIRA O PROGRAMA AQUI