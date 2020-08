Paulo Jorge Ferreira: “Porque um homem também chora quando assim tem de ser!!!! (VÍDEO) 2 Agosto, 2020 22:30

Paulo Jorge Ferreira, cavaleiro radicado na Califórnia, escreve longo texto a agradecer a Diego Ventura por ter acreditado em si, após a excelente actuação com o cavalo Capote (Ruivo da Brôa x Xara por Peninsular).

Deixamos na íntegra o texto publicado no Facebook do cavaleiro português : “Porque um homem também chora quando assim tem de ser!!!!

CAPOTE o quanto desejei ver te um dia ao mais alto nível, foi sempre aí que sonhei ver, nos grandes palcos, onde eu nunca te poderia levar, com uma grande figura para te dar a carreira que na verdade merecias.



Que alegria enorme poder desfrutar de momentos assim, de poder ver algo nosso, um pouco do nosso trabalho, do nosso amor, da nossa crença, ser valorizado pelos grandes nomes do toureiro e acima de tudo ver tourear debaixo da maior figura do toureio a cavalo na actualidade Diego Ventura, irei agradecer sempre a Deus por tudo que me tem proporcionado, a todos os meus colegas que contribuíram para que se atingisse este nível, ao Diego por ter acreditado na minha palavra, não há palavras que possam descrever a minha alegria neste momento… depois de ver a classe de parar o touro com o 🐴 Joselito ver a classe, a arte, a coragem o temple do 🐴 Capote, vos digo de coração tem valido todo o esforço que tenho feito, longe dos meus e da minha família para um dia poder desfrutar de tudo isto…



Está a tauromaquia da Califórnia, estão os aficionados da Califórnia e está todos aqueles que gostam da tauromaquia de Parabéns!!!

MUITO OBRIGADO “

Pode ver a publicação AQUI