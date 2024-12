Passeio de Ano Novo dos Sócios da APA

O primeiro evento organizado pela APA em 2025 será o tradicional Passeio de Ano Novo, que terá lugar no dia 4 de janeiro na belíssima Quinta do Peru, em Azeitão!

Programa do Passeio:

10h00 – 10h30: Concentração na Casa do Secas e café de boas-vindas.

11h30: Início do passeio.

14h00: Almoço com picnic partilhado.

Durante o evento, será feita a entrega do prestigiado Troféu Dr. Manuel Abecassis 2024 ao jovem Bernardo Vilarinho Losa.

Criado em 1996 como Taça APA, este troféu passou a ser conhecido como Taça Dr. Manuel Abecassis em homenagem ao fundador da APA e grande pioneiro da Atrelagem de Competição em Portugal.

Venha celebrar este início de ano com espírito de camaradagem e tradição!