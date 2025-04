Quinta da Beloura Horse Center recebe elite da Dressage em competição nacional

Nos dias 5 e 6 de abril, a Quinta da Beloura Horse Center será o palco de um Concurso de Dressage Nacional (CDN) e um Concurso de Dressage Regional (CDR), reunindo mais de 100 conjuntos de diferentes categorias, desde jovens promessas até cavaleiros olímpicos.

A competição contará com a presença de conceituados juízes internacionais, como Francis Verbeek, Hans Christien Mathissen e Miguel Gonçalves, além dos juízes nacionais Léa Forge, Camilo Borges, Michelle Rosa Santos e Pedro Marinho. A equipa de oficiais será ainda composta pelos comissários internacionais Luís Mariano Gomes e António Alvadia.

Espera-se uma competição de alto nível, destacando-se o CDN, que terá um prize money total de 1.250€, além de uma estadia no Monte Velho Eco Resort e outros prémios exclusivos para os vencedores.

O evento conta com o apoio de diversos patrocinadores, incluindo Câmara Municipal de Sintra, Adega Ervideira, Beloura Clubhouse, Coudelaria Félix da Costa, DP Dressage, Monte Velho Equo-Resort, Dressage Top, Dressage Plus, Coudelaria Ortigão Costa, PCI, Mythos Mantovani, Casa do Preto, Mundo da Equitação, Loja Equestre “A Coudelaria”, Horsefire, Primehay Portugal e Lisboa Heritage Vehicles, entre outros.

A competição é aberta ao público, prometendo atrair muitos entusiastas da modalidade para dois dias de dressage ao mais alto nível.

Pode acompanhar toda a informação AQUI