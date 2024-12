Bernardo Losa consagrado vencedor do Troféu Dr. Manuel Abecassis 2024

Bernardo Vilarinho Losa, natural de Esposende e atleta da Intersped Team, sagrou-se vencedor do prestigiado Troféu Dr. Manuel Abecassis, atribuído pela Associação Portuguesa de Atrelagem (APA). Este reconhecimento destaca os notáveis resultados alcançados por Bernardo ao longo da temporada de 2024, tanto em competições nacionais como internacionais, com especial enfase no feito inédito obtido no Campeonato da Europa de Atrelagem (U25), na classe de 1 Pónei, onde conquistou o título de Vice-Campeão Europeu.

Criado em 1996 sob o nome de Taça APA, o troféu passou a ser designado como Taça Dr. Manuel Abecassis em homenagem ao fundador da APA e pioneiro da Atrelagem de Competição em Portugal.

A entrega do troféu ocorrerá durante o Passeio de Ano Novo dos Sócios da APA, agendado para o dia 4 de janeiro de 2025, na Quinta do Perú, em Azeitão.