Participantes portugueses no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Saltos

Tudo pronto no Domein Zangersheide, em Lanaken, na província de Limburgo (Bélgica), para acolher a 29ª edição do Campeonato do Mundo de Saltos para Cavalos Novos 2024, que se realizará de 18 a 22 de setembro de 2024. O evento contará com as categorias de 5, 6 e 7 anos, e, como em edições anteriores, espera-se a presença dos melhores cavalos novos a nível mundial.

Portugal estará representado nas três categorias 5, 6 e 7 anos:

Categoria 5 Anos

Dias de Abreu, Adir

Eye Catcher Imperio Egipcio, Chinra Imperio Egipcio

Categoria 6 Anos

Francisco Fontes

Balou’s Lady BZ, Mylo du val du Geer, Ses Titanic

Categoria 7 Anos

Mário Wilson Fernandes

Hemingway Bois Margot

Molly Hughes Bravo

HHS Ice Flo

As inspeções veterinárias terão lugar na quarta-feira, 18 de setembro, e as provas começam na quinta-feira, prolongando-se até domingo, dia em que se disputarão as finais e serão conhecidos os campeões mundiais.

Todas as competições poderão ser acompanhadas via livestream no canal hípico ClipMyHorse.Tv.

Ordens de Entrada & Resultados AQUI