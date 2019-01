Parlamento: voto de pesar pela morte de Joaquim Bastinhas 4 Janeiro, 2019 7:54

O Parlamento Português vai esta sexta-feira, fazer um voto de pesar pela morte do cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas. A Iniciativa partiu do deputado do PS Luís Testa e teve o apoio do PSD, CDS e PS. A leitura será pelas 12h.

Remetemos abaixo o texto que será lido.

O texto é o seguinte:

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Voto de Pesar n.º …/XIII

Pelo Falecimento de Joaquim Bastinhas

Joaquim Manuel Carvalho Tenório, Joaquim Bastinhas, nasceu em Elvas, a 8 de Março de 1956.

Aos doze anos apresentou-se como cavaleiro amador na Monumental do Campo Pequeno e percorreu as praças de Portugal e Espanha, vindo a fazer prova de cavaleiro praticante a 9 de Setembro de 1979, em Vila Viçosa.

Em 15 de Maio de 1983, Joaquim Bastinhas tomou a alternativa de cavaleiro tauromáquico profissional na praça de touros de Évora, tendo como padrinho José Mestre Baptista e como testemunha João Moura.

Joaquim Bastinhas era apelidado, muitas vezes, como o “toureiro do povo”. A empatia que gerava com as bancadas, a alegria que transmitia em cada um dos momentos e a forma como chegava aos milhares de pessoas que o seguiam, notabilizou-o de forma ímpar.

França, México, Venezuela, Grécia, ou Macau, para além de Portugal e Espanha vibraram, com o mágico momento do “par de bandarilhas” que Joaquim Bastinhas, como nenhum outro, celebrizou e eternizou na memória colectiva.

A 4 de Setembro de 2015 foi ferido com gravidade, o que o levou a interromper a sua carreira. Mas já este ano, em 21 de Julho de 2018, voltou numa corrida realizada na Figueira da Foz.

No mês de Setembro realizou a sua última corrida, regressando a casa e ao Coliseu de Elvas.

Faleceu em 31 de Dezembro de 2018, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, deixando saudade em todos os que o conheciam.

Reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta à família e amigos de Joaquim Bastinhas o seu mais sentido pesar.

Palácio de São Bento, 4 de Janeiro de 2019.

As Deputadas e os Deputados,

Fonte: Touradas