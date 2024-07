Paris 2024: Britânicos lideram as classificações por equipas e individual

A Grã-Bretanha teve um início promissor, liderando as classificações por equipas e individual hoje, após a empolgante fase de Ensino do Concurso Completo de Equitação (CCE) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Versalhes.

A britânica Laura Collett (London 52), líder individual, e o alemão Michael Jung (Chipmunk FRH), que está em segundo lugar provisório, quebraram o recorde olímpico do Ensino do CCE, que era de 19,3 pontos e que foi estabelecido pelo americano David O’Connor e Custom Made nos Jogos de Sydney 2000. Collett alcançou a marca impressionante de 17,50 pontos quando foi a 33ª a competir entre os 64 participantes. Jung quase igualou essa pontuação, registando 17,80 pontos algumas horas depois.

Empatados em terceiro lugar nas classificações individuais estão o chinês Alex Hua Tian (Jilsonne van Bareelhof) e o australiano Christopher Burton (com Shadow Man), ambos com uma pontuação de 22,0. O suíço Felix Vogg (Dao de L’Ocean) está logo atrás, em quinto lugar, com 22,10 pontos, e em sexto a britânica Ros Canter (Lordships Graffalo) com 23,40 pontos.

O cavaleiro português Manuel Grave (Carot de Bremoy) ocupa a 59ª posição provisória com 40,90 pontos.

A compatriota de Jung e campeã individual em título, Julia Krajewski, que foi a primeira a entrar na magnífica pista de Versalhes e será a primeira a competir novamente na prova de fundo este domingo, descreveu o percurso como “impressionante como sempre, lindamente apresentado.”

As competições recomeçam amanhã às 10h30, horário local, com Krajewski abrindo o caminho no percurso de 5.149 metros, com um tempo permitido de 9 minutos e 2 segundos, 28 obstáculos e 41 esforços a serem enfrentados ao longo do traçado.

Siga as provas em direto AQUI.

Resultados AQUI.