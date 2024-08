Paris 2024: Alemão Christian Kukuk conquista a medalha de ouro individual

Christian Kukuk conquistou a medalha de ouro individual para a Alemanha numa emocionante final de saltos de obstáculos nos Jogos de Paris 2024 em Versalhes (FRA) hoje, montando o cavalo Checker 47, de 14 anos.

Apenas três conjuntos conseguiram completar o percurso de 15 obstáculos projetado por Santiago Varela (Esp) e Gregory Bodo (Fra). Kukuk de 34 anos, foi o primeiro a competir contra o relógio, tendo conseguido um percurso inicial impecável, estabelecendo o tempo a bater em 38,34 segundos.

O medalha de bronze individual de Tóquio 2020, Maikel van der Veuten com Beauville Z, dos Países Baixos, seguiram com uma falta em 39,12 segundos, deixando para o campeão olímpico de 2012, o suíço Steve Guerdat, e a sua égua Dynamix de Belheme, o desafio de disputar o título com o líder alemão.

No entanto, um toque no penúltimo obstáculo em 38,38 segundos fez com que Guerdat tivesse que se contentar com a prata, enquanto van der Vleuten levou o bronze mais uma vez.

Esta foi a sexta vez que a Alemanha conquistou o ouro individual nos Jogos Olímpicos.

Resultados completos AQUI

Resultados do desempate AQUI