Pan-Americanos 2023: Medalha de Ouro para Stephan Barcha

Na grande final de Saltos dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023, em Quillota, na última sexta-feira, 3/11, o cavaleiro brasileiro Stephan Barcha, 34, com a Chevaux Primavera Império Egípcio, égua de criação nacional de 12 anos, garantiu uma prestação espetacular arrebatando o ouro individual. Após o 1º percurso sem faltas, Stephan e Primavera, que partiram para à final na 3ª posição, assumiram a liderança para a segunda ronda decisiva do percurso com obstáculos a 1,60m.

Com penalizações dos favoritos, os norte-americanos McLain Ward e Laura Kraut que chegaram à final com menos de uma falta na liderança da competição após as duas qualificativas anteriores, Stephan um estreante nestes Jogos Pan-Americanos e Primavera fizeram um percurso sem faltas e apesar de um leve toque no último vertical, pode comemorar o ouro individual. Esta dupla terminou com 8,06 pontos, incluindo a pontuação do primeiro dia e dois percursos sem faltas na Taça das Nações, quando o Brasil conquistou o bronze por equipas.

O americano Kent Farrington com Landon conquistou a prata, terminou com 9,64 pontos e o bronze foi para o seu compatriota McLain Ward com Contagious, terminando com 15,34 pontos.

Parceria de Ouro

A parceria de Stephan Barcha com Primavera, de 12 anos, filha de Calvaro Z e de HFB Primaluna, propriedade do Haras Império Egípico, já dura há seis anos.

“Monto a Primavera há seis anos. No princípio era uma égua muito sensível, mas em praticamente tudo que disputamos tivemos êxito. Hoje é um dia muito especial, não dá para esquecer e fica na história, a Primavera é uma égua incrível e sempre tentei levá-la da melhor forma possível”, destacou Stephan Barcha, que entre outros títulos foi bicampeão brasileiro sénior 2020/2021, mantendo também a sua performance nos principais GPs do país em 2022. No início de 2023, a dupla foi para a Europa com o intuito de disputar um lugar na equipa brasileira. Entre outras conquistas, integrou a equipa medalha de ouro na Taça das Nações de La Baule, França, e foi bronze no GP5* Rolex em Roma. Em 2022, foi ouro por equipas e prata individual nos Jogos Sul-americanos (Odesur), carimbando o passaporte do Brasil para o Pan.

