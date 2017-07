Palio di Siena: Jonathan Bartoletti vence pelo terceiro ano consecutivo (VÍDEO) 3 Julho, 2017 18:37

O cavaleiro Jonathan Bartoletti que montou Girafa, venceu este domingo pelo terceiro ano consecutivo, a tradicional corrida de cavalos de Siena, que se realiza desde o século XVII em volta da Piazza del Campo em Siena, Itália.

Nesta antiga corrida participam cavaleiros em representação de dezassete bairros que desfilam pela Piazza del Campo com trajes tradicionais e bandeiras. A corrida decorre apenas com dez cavalos, um de cada bairro, de três regiões da cidade que são escolhidas por sorteio. Cada bairro tem as suas cores e hino. Ganha o cavalo que chegar primeiro, após três voltas à praça, mesmo que o jóquei tenha caído.

O prémio final é um estandarte criado exclusivamente para este popular evento.