Ouro para «Nobreza do Lagar» eleita Campeã Fêmea e Campeão de Campeões no Soito

Integrado no programa da IV Feira do Touro e do Cavalo, realizou-se no sábado (22) o I Concurso de Modelo e Andamentos que contou com 33 exemplares.

A égua afilhada de 6 anos, «Nobreza do Lagar», (Escorial x Bolota por Viçoso da Broa), do criador e proprietário Manuel Teixeira, apresentada por Carlos Ramalhete, foi considerada pelo júri do concurso a Égua de Ouro e Campeã Fêmea da Feira do Touro e do Cavalo 2023, a IV edição do certame que terminou neste domingo, no Soito.

O Troféu para o Melhor Apresentador foi para Carlos Ramalhete.

«Sagitário do Lagar» de 1 ano (Nobel x Lambreta do Lagar por Escorial), do criador e proprietário Manuel Teixeira foi eleito o Campeã Macho.

Na categoria Melhor Criador, foi eleito Manuel Teixeira.

A Direção agradece ao Juiz do Concurso Dr. Ricardo Campos, a disponibilidade para a palestra/conversa aberta sobre a “Avaliação do Cavalo Lusitano”.

