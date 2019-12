Os vencedores do passado fim-de-semana

O alemão Marcus Ehning e Prê à Tout (Hiram Chambertin) neste domingo juntaram ao seu palmarés o triunfo no Grande Prémio Taça do Mundo de Madrid deixando o segundo lugar para o seu compatriota Christian Ahlmann com o garanhão Dominator 2000 Z (Diamant de Semilly). Atrás dos alemães ficou o belga Pieter Devos com Espoir (Surcouf de Revel), que subiu para o primeiro lugar do ranking provisório da Taça do Mundo Longines, após esta sexta qualificativa. Luciana Diniz com Vertigo du Desert optou por retirar.

Em Estocolomo a norte americana, Jessica Springsteen, volta a surpreender ao vencer o Grande Prémio do CSI4* com Volage du Hal Henry (Quidam de Revel). O holandês Harrie Smolders com Une de Lothain (Conterno Grande) foi segundo classificado enquanto o brasileiro Marlon Zanotelli completou o pódio com a sua nova montada, Virtuose d’Eole (Panama Tame).

Na Polónia, a suíça Janika Sprunger venceu o Grande Prémio com King Edward (Edward 28) seguida do polaco Wojciech Wojcieaniec com Chinta Blue (Cintan). Emanuel Camilli foi terceiro classificado com Jakko (Vagabond de la Pomme).

Na Bélgica, o búlgaro Rossen Raitchev venceu o Grande Prémio do CSI2* de Opglabeek com Chester (Verdi), deixando o segundo lugar para o irlandês Peter Moloney com Ornellaia (For Pleasure) enquanto o alemão Gerrit Nieberg com Ben 41 (Sylvain) fechou o pódio.

Em Lichtenvoorde, o japonês Eiken Sato, bem conhecido das pistas de Vilamoura, venceu o Grande Prémio do CSI2* com Saphyr des Lacs (Mr. Blue). Os alemães Johannes Ehning com Qooper Z (Quidam de Revel) e Kathrin Muller com Conana 44 (Con Sherry) ocuparam o segundo e terceiro lugares.