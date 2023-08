Neymar associou-se à Horse Team/Campline Horses

O avançado brasileiro, que se transferiu recentemente do Paris Saint-Germain para o Al Hilal, da Arábia Saudita, é o novo parceiro da marca portuguesa de criação e venda de cavalos puro sangue lusitano Horse Team/Campline Horses.

Neymar Jr. visitou as instalações do centro equestre da Horse Team/Campline Horses, em Santo Estevão, Benavente, para gravar a campanha publicitária referente à nova parceria.

O internacional pelo Brasil expressou a sua satisfação, em entrar no mundo equestre.

“Estou muito feliz em me juntar à família Horse Team/Campline Horses, mais ainda em conhecer o João Marcari Oliva e Renderson Oliveira, por tudo o que eles têm feito para levar o Brasil ao topo do desporto equestre. Sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre cavalos e estou ansioso em aprender com eles, comemorando as vitórias que virão. Esta parceria não é só sobre o desporto, mas também dos valores que dividimos de trabalho em equipa, defesa da igualdade, proteção dos animais, da natureza e, claro, de amor ao Brasil”, referiu.