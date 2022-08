Mundial de Dressage 2022: Charlotte Fry conquista Ouro no GP Freestyle (VÍDEO)

Terminou na tarde desta quarta-feira (10), o Campeonato do Mundo de Dressage ECCO FEI em Herning (Dinamarca), com os quinze melhores conjuntos a alinharem no Grande Prémio Freestyle.

Nesta prova a britânica Charlotte Fry montando «Glamourdale», manteve a hegemonia dos dias anteriores e voltou a ser a vencedora com a média astronómica de 90,654%, conquistando assim, a medalha de ouro nas duas provas individuais (GPS e Freestyle).

A medalha de prata foi para a dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour com «Vamos Amigos» com a média de 89,411%, enquanto a holandesa Dinja Van Liere com «Hermes» levou o bronze, conseguindo a pontuação de 86,900%.

A destacar as prestações do cavaleiro português, João Pedro Moreira neste Mundial com o jovem cavalo «Zonik Hit» de 9 anos, com uma promissora estreia. Após a sua actuação no Grande Prémio (71,522%), foi o único conjunto nacional a conseguir o apuramento para o Grande Prémio Especial (70,942%), terminando este campeonato no 28º lugar entre os 30 melhores do mundo.

João Moreira, comentou a sua participação neste Mundial: “Não podia estar mais orgulhoso do Zonik. Um dos cavalos mais novos do Campeonato, que na sua estreia, fez nos dois dias record pessoal. Estar entre os 28 melhores cavalos do mundo é motivo de orgulho e uma grande motivação para continuar a trabalhar. O Zonik é um cavalo muito quente e por vezes reparador e num campeonato deste calibre é normal que as pistas sejam mais decoradas a juntar ao ambiente do estádio. Isto trouxe-nos alguns desafios durante as provas. Mas faz parte da competição e o cavalo lidou muito bem com eles. Obviamente é uma honra e um prazer representar Portugal e felizmente tivemos uma equipa com muito talento, que mostrou boa equitação”.

