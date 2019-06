Morreu «Mulato» de David Oliveira

Se assistiu ao II Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, na Sociedade Hípica Portuguesa em 2006, deve recordar-se que David Oliveira sagrou-se campeão do mundo montando o Lusitano “Mulato” (Zapata x Gaivota por Relicário) do criador Casa do Calhariz. Este garanhão morreu no passado sábado com 26 anos após fracturar uma mão enquanto brincava no campo. Apesar da assistência veterinária imediata não havia mais nada a fazer e o cavalo foi sacrificado.

Em apenas 4 anos, David Oliveira conquistou com “Mulato” triunfos em quatro Campeonatos da Europa e três Nacionais, além de outros resultados expressivos.

“Mulato” que ainda cumpria funções de reprodutor deixa 44 descendentes.

“… Mulato era muito especial para mim porque foi um verdadeiro amigo! Todos os esforços foram efectuados mas não era esse o seu destino e desaparecendo desta forma triste, deixa saudade”, afirmou David Oliveira.