Morreu a égua Lusitana “Batuta”

A égua Lusitana de Grande Prémio «Batuta» morreu na madrugada deste domingo.

Foi com enorme tristeza que a cavaleira japonesa Akane Kuroki publicou na sua página no Facebook que a égua Lusitana Batuta comprada há cerca de 1 mês, morreu vítima de uma cólica. Transportada para uma clinica foi detectado um lipoma do intestino grosso que resultou na necrose do colon.

Como o prognóstico era reservado, escreveu a sua proprietária no FB, foi decidido sacrificar Batuta.