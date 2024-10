Momento impressionante: Jóquei arrisca a própria segurança para salvar cavalo (VÍDEO)

Este foi o momento incrível em que um jóquei arriscou a sua segurança para ajudar o seu cavalo após ele colapsar durante uma corrida na Austrália.

O cavalo campeão «Think About It» sofreu uma hemorragia interna durante o Sydney Stakes, no último sábado.

Após ser arremessado ao chão, no meio do pelotão, o jóquei Jason Collett rapidamente levantou-se para confortar o cavalo, que estava visivelmente em agonia, agitando as patas no ar.

Nas imagens, Collett é visto correndo para segurar a cabeça do cavalo, enquanto os outros jóqueis continuavam em direção à linha de chegada.

«Think About It», vencedor do Everest 2023, teve uma recuperação “milagrosa” após “escapar da morte”, embora o treinador Joseph Pride tenha confirmado que o cavalo seria retirado das pistas. O Sr. Pride revelou que receou que o ferimento pudesse ser fatal para o cavalo, após a sua queda durante o Sydney Stakes.

Uma tela foi erguida para bloquear a cena angustiante da vista do público, o que geralmente indica que o cavalo está prestes a ser sacrificado. No entanto, de forma surpreendente, a cabeça de «Think About It» voltou a erguer-se, e o cavalo foi ajudado a levantar-se.

Pouco depois, foi relatado que o cavalo tinha recuperado e estava estável, protagonizando uma recuperação milagrosa da queda.

«Think About It» venceu 11 das 19 corridas que disputou, destacando-se pela conquista do Everest em 2023.

Um enorme respeito por Jason Collett, que, numa situação extremamente perigosa, não hesitou em ajudar o cavalo.

Graphic footage and love to hear Think About It will be living life like a King from here on out in retirement. But huge respect for Jason Collett in a crazy dangerous situation, trying to comfort the horse without any hesitation #Amazing pic.twitter.com/BC5BW0mLcQ — John Walter (@J_Walter23) October 19, 2024

Last year’s The Everest winner Think About It walks back to the stalls after falling in the Sydney Stakes. Great news that he’s up on his feet and appears to be moving okay. pic.twitter.com/2dUoWQQoJU — News Racing (@superracing) October 19, 2024