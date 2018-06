“Minha Vida com os Mestres Cavalos” lançado em Portugal 11 Junho, 2018 19:42

O livro “Minha Vida com os Mestres Cavalos” de Ruth Villela de Andrade, foi lançado oficialmente na Companhia das Lezírias, durante os Jogos Equestres Nacionais.

Além do lançamento, decorreu um workshop Coaching Sistémico Assistidos por Cavalos, para o público presente.

No dia 11 de Maio, o livro foi lançado também na livraria Chiado Café literário e no dia 12 na FNAC do shopping Vasco da Gama.

Devido ao grande sucesso, a editora estuda a possibilidade de um lançamento no Brasil, ainda sem data marcada.

Os interessados em adquirir o livro, podem aceder ao site da Livraria Chiado ou directamente com a autora (caso desejem o livro autografado)

Contacto pelo e-mail : coachconsultoriaruth@gmail.com

Fonte: Na Mídia