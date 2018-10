MET 2018: Domínio britânico no Grande Prémio – Nuno Tiago Gomes em quinto 29 Outubro, 2018 9:21

O jovem cavaleiro português Nuno Tiago Gomes (19) montando o ruço KWPN Disco, alcançou o 5º lugar no Grande Prémio do CSI2* do Mediterranean Tour em Oliva Nova (Espanha) sem faltas (38,39s), neste domingo. De recordar que este conjunto foi segundo classificado também no Grande Prémio em Oliva Nova, há duas semanas atrás (14/10).

Venceu o Grande Prémio a britânica Emily Moffitt com a égua SF Tipsy du Terral, tendo registado o melhor tempo (36,15S) dos seis conjuntos que terminaram a prova com duplos percursos sem faltas. O seu compatriota Matthew Sampson foi segundo classificado com Ebolensky (36,82s), enquanto o irlandês Niall Talbot com Caracter completou o pódio (37,21s).

Resultados – Grande Prémio