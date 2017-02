MET 2017: Kid Pleasure d’Asschaut, Tuilleadh Uisce Beatha e Ashgrove Lexington brilham na final 23 Fevereiro, 2017 8:24

Em Oliva Nova disputou-se esta quarta-feira, a penúltima jornada de cavalos novos da terceira semana do Mediterranean Equestrian Tour. As finais de cavalos de 5, 6 e 7 anos contou com a participação de mais de 150 poldros.

Nos 7 anos destacou-se o castrado BWP Kid Pleasure d’Asschaut (For Pleasure x Nonstop) montado pelo cavaleiro belga Cyril Cools. O castrado ISH Tuilleadh Uice Beatha (Ustinov) do irlandês Neal Fearon, ganhou nos 6 anos.

Na final para cavalos de 5 anos o vencedor foi o Oldenburg Ashgrove Lexington com com Philip Carey da Irlanda.

Resultados