Medalha de Ouro para Jessica von Bredow-Werndl no GP Especial

A dinâmica dupla alemã composta por Jessica von Bredow-Werndl e a super égua TSF Dalera BB foram imbatíveis na conquista do ouro no Grande Prémio Especial do Campeonato Europeu de Dressage FEI 202, em Riesenbeck, hoje.

A dupla, que é número do ranking mundial de Dressage, defendia o título conquistado em 2021, tendo conseguido a pontuação elevada de 85,593%.

A sueca Nanna Skodborg-Merrald e Blue Hors Zepter conquistaram a medalha de prata com a nota de 82,796%, enquanto a britânica Charlotte Dujardin e Imhotep ficaram com o bronze, obtendo a pontuação de 82,583%.

Os britânicos Lottie Fry (Glamourdale) e Carl Hester (Fame) terminaram em quarto e quinto lugar, respectivamente, enquanto a alemã Isabell Werth e DSP Qantaz ficaram em sexto lugar.

O único conjunto português no GP Especial, João Moreira com Zonik Hit, pontuaram 72,553% no Grande Prémio Especial, tendo terminado na 21ª posição.

Apenas os 18 melhores classificados do GP Especial, ficam apurados para o Grande Prémio Freestyle no domingo.

Resultados GP Especial AQUI

Resultados completos