Marco Fusté homenageado em Milão

A Snaitech tomou uma decisão sentida de nomear a pista de relva do Hipódromo Snai San Siro em Milão em memória de Marco Fusté, Diretor de Saltos da Federação Equestre Internacional, que faleceu no início deste ano.

Esta decisão foi anunciada por Fabio Schiavolin, CEO da Snaitech e Presidente da Comissão Organizadora do Campeonato Europeu de Saltos FEI Milan 2023, durante a conferencia de imprensa para a apresentação oficial do evento no Palazzo Marino, em Milão.

“Marco Fusté,” disse Schiavolin, “era um amigo de Milão. Embora não nos conhecessemos, ele imediatamente nos acolheu há dois anos, partilhando a ideia de trazer um evento de saltos de obstáculos de alto nível para San Siro. Fusté depositou a sua confiança no nosso projeto com grande paixão e, olhando para além das muitas coisas a serem realizadas, ele acompanhou-nos ao longo da Milan Jumping Cup, começando com o internacional de três estrelas em 2021, até ao de quatro estrelas em 2022, chegando a um evento de cinco estrelas, fechando assim um triângulo geográfico virtual com as outras competições de cinco estrelas em Roma e Verona. Queremos recordar-nos dele, e acredito que a melhor forma de o fazer é nomear a pista de saltos do Hipódromo Snai San Siro em sua homenagem. A partir de agora, ela será chamada de Arena Marco Fusté”.

Marco Fusté (1962-2023) era espanhol e havia sido nomeado diretor do departamento de Saltos da FEI em fevereiro de 2021. Anteriormente, ocupou o mesmo cargo durante quinze anos na Federação Equestre Espanhola e também foi chef d’equipe das equipes espanholas. Um homem de vasta experiência e carisma, altamente respeitado no setor dos saltos de obstáculos em todo o mundo; deixou um vazio nos corações de todos aqueles que o conheceram, não apenas do ponto de vista desportivo.