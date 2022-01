«Lyotard» licenciado como Garanhão na Alemanha

O criador e proprietário português Dr. António Conde, viu recentemente o seu garanhão Holsteiner de cinco anos, ser licenciado pelo Stud-Book de Holstein.

Apenas oito, de entre 14 animais apresentados, foram licenciados.

Filho da égua Caravela (Casal/Lord/Ramiro/Ladykiller xx), cuja mãe é irmã do Contender. Uma égua que foi comprada há 12 anos, ao criador Niko Detlef (criador do Contender), com apenas 6 meses de idade.

O «Lyotard» nasceu em abril de 2017, em Wohrden, Holstein, onde o Dr. António Conde se encontra registado como criador.

O criador e proprietário encontra-se naturalmente feliz, tendo recebido o maior dos elogios ao «Lyotard», vindo do Dr. Thomas Nissen, o diretor cessante do Holsteiner, dizendo que a Holsteiner Verband lhe está muito grata por ter revigorado a linha L de garanhões que tanta falta faz à criação.

O «Lyotard» continuará na Alemanha. Encontra-se a ser montado pelo cavaleiro Olímpico alemão Thomas Voss, com o qual se irá tentar qualificar para o Bundeschampionat. Thomas Voss apresentou o cavalo e monta-o todas as semanas, orientando o seu sobrinho Phillipp Battermann de 27 anos, que o vai montar no Bundeschampionat

Quanto à comercialização do semen, será o próprio Thomas Voss a fazê-lo, sendo a colheita e o armazenamento na estação Volz.

Numa fase inicial, o Dr. António Conde procurará que para Portugal se consiga fazer um bom preço.

